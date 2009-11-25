Гриценко объявил войну «такому государству»

Кандидат на пост президента Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что сегодня необходимо “построить новую страну”, а нынешнему государству “сломать хребет”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом политик заявил в эфире государственной телерадиокомпании “Крым” в Симферополе.

По его убеждению, “государству, которое выплачивает пенсионерам с сорокалетним стажем работы мизерную пенсию в 650 гривень, терроризирует предпринимателей бесконечными проверками контролирующих органов, требует у них взятки, плюет на достоинство граждан, открывая двери ЖЭКа, суда, или местной администрации только за определенную сумму, можно считать лишь врагом”.

“Не такое государство мы хотели себе 18 лет назад, - отметил кандидат в президенты. – В нынешнем государстве нормальному и честному человеку не дают жить по закону”.

Именно поэтому политик объявил себя “врагом такого государства”, и выразил уверенность, что “нужно строить новое государство, а нынешний сломать хребет”.

“Важно понимать, что существует страна Украина, которую каждый из нас любит по-своему, а есть государство, армия чиновников, которые, получая зарплату из наших налогов, должны служить народу, однако служат сами себе. Такому государству я объявляю войну”, - заявил А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, чиновники должны вспомнить, на чью зарплату они живут, какая их роль в государстве, и понять, к чему именно они стремятся на своей должности – благосостоянию для страны и профессиональности или собственной выгоде.