Большинство украинцев не хотят судимого Президента

57,5% украинцев считают, что человек, который был осужден за совершение уголовных преступлений и судимость которого была снята в установленном законом порядке, не должен иметь права избираться Президентом Украины.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН данные социологического опроса, проведенногоЦентром Разумкова.

В то же время, 30,5% опрошенных считают, что такой человек имеет право избираться главой государства, а 21,1% респондентов было трудно ответить на поставленный вопрос.

Также респондентам был поставлен такой вопрос: «В средствах массовой информации появлялась информация о том, что Виктор ЯНУКОВИЧ в молодости был дважды осужден за уголовные преступления. Знаете ли Вы что-либо об этом?». Об этих фактах биографии лидера Партии регионов 91,8% опрошенных знали и раньше; 3,1% - узнали в течение последних месяцев, а 1,8% впервые слышат о судимостях В.ЯНУКОВИЧА. Интересно, что 3,3% опрошенных отметили, что им трудно ответить на этот вопрос.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 19 по 26 октября 2009 года. Опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым по выборке, которая представляет взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как стратифицированная, многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Опрос осуществлялся в 129 населенных пунктах (из них 75 городских и 54 сельских поселений). Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Исследование проводилось при поддержке Международного фонда «Возрождение».