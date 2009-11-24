Галичанка с биг-бордов Ющенко: никто не предлагал мне от кутюр

Ирина Иваночко, заведующая отделом культуры Николаевской райгосадминистрации Львовской области, женщина, лицо которой размещено на биг-бордах в рамках агитационной кампании Виктора Ющенко, в интервью газете «Высокий замок» рассказала, почему она приняла участие в кампании и почему поддерживает нынешнего главу государства.

«Шестнадцатый год преподаю детям музыку, поэтому у меня есть что сравнивать. За время президентства Ющенко чувствовалось усиленная забота о духовности. Вижу, как много наш Президент сделал для возрождения национальной культуры по всей стране. Это созвучно моим мыслям, мечтам – потому я в «Нашей Украине», потому искренне поддерживаю Виктора Ющенко, - говорит Ирина. - Как человек искусства я выразила свои внутренние ощущения. И отвечаю за все свои слова. Никто их мне не навязывал».

Ирина Иваночко рассказала, что участие в кампании для нее было делом добровольным.

«Перезвонили из центрального штаба «Нашей Украины», спросили, готова ли я выразить свое отношение к нашему Президенту, согласна ли, чтобы мое фото появилось на плакате. Отметили - дело добровольное. Нет я не должна никому платить никаких денег, нет мне никакого гонорара за политическую рекламу не будет. Без колебаний согласилась, потому что мне не нужно было ничего придумывать, - говорит «нашеукраинка». - Фотографировалась в своей привычной одежде, которую использую в повседневной жизни, никто не предлагал мне «от кутюр». Никто никому не делал модельных причесок. Все происходило естественно, натурально. И мои мысли тоже естественные, никто их мне не подсказывал…».