Формирование бюджета превратилось в конкурс предвыборных обещаний

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что большинство предложений, поданных фракциями в проект бюджета-2010, являются соревнованием предвыборных обещаний кандидатов в президенты.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, анализ предложений, поданных народными депутатами к первому чтению, свидетельствует, что бюджетные предложения превратились в соревнование предвыборных обещаний кандидатов в президенты. Он заметил, что по данным Министерства финансов Украины, в Комитет по вопросам бюджета поступило предложений народных депутатов на общую сумму увеличения расходов более чем на 260 млрд. грн., что почти равняется объему общего фонда сводного бюджета проекта 2010 года (303, 4 млрд. грн.).

Н.ТОМЕНКО также сообщил, что в рейтинге предвыборного бюджетного популизма первые три места заняли фракция КПУ, которая предложила увеличить расходы почти на 230 млрд. грн.; фракция Партии регионов - увеличение расходов более чем на 31 млрд. грн. при увеличении доходов только на 236 млн. грн., и народных депутатов группы «За Украину» фракции НУ-НС, которые предложили увеличение расходов более чем на 5 млрд. и уменьшения доходов на 12,5 млрд. грн.

Вице-спикер отметил, что «если и в дальнейшем сохранится такой подход в формировании бюджета, то трудно представить себе, что в стране до конца года появится основной финансовый документ».