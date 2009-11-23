Янукович говорит, что Тимошенко делит воздух

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ высказывает сомнение, что правительство во главе с Юлией ТИМОШЕНКО способно подготовить и внести на утверждение Верховной Рады реальный бюджет на 2010 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом политик заявил сегодня журналистам в Киеве.

“Судьба бюджета-2010 практически на 100% будет зависеть от честной позиции правительства и премьер-министра ТИМОШЕНКО. Например, у меня лично, ввиду того, что они сейчас делают, никакой надежды на то, что у них будет честная позиция, нет. Они представили бюджет к рассмотрению парламента с нарушением всех возможных законов Украины и Конституции”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ и отметил, что “Верховная Рада, безусловно, даже пыталась его рассматривать, но главное было то, что этот бюджет был построен за пределами Бюджетного кодекса и Конституции Украины”.

”Поэтому этот бюджет, по моему мнению, не будет реальным, то есть предложенным к рассмотрению Верховной Рады с соблюдением требований действующего законодательства. А Верховная Рада, как известно, не может этот бюджет создавать сама. Этого не предусматривает Бюджетный кодекс, в соответствии с которым правительство сначала должно представить этот бюджет в парламент, а уже затем Верховная Рада его будет рассматривать”, - сказал лидер Партии регионов.

”Они дождались уже декабря, и до этого времени цинично проводили авантюрную политику. Они фактически обманули людей, которых собирали на собраниях, и говорили, что составят 11 тысяч бюджетов, не имея при этом доходной части бюджета. Что они имеют? Огромное количество минусов и дыр с перспективой на следующий год. Но правду людям упрямо говорить не хотят”, - отметил политик.

По его словам, “сегодня уже все понимают, что власть делит воздух”. “Потому что реальных доходов нет! Никто реально не занимается экономикой, никто не занимается доходами бюджета, то и взяться им неоткуда”, - констатировал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также обратился с требованием к руководству правительства обнародовать отчет об использовании внешних заимствований. “Куда делись заимствования, правительственные чиновники тоже не хотят говорить. Их судьба остается для всех тайной”, - сказал политик.