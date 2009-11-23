Конституционный Суд отказал Ющенко

Конституционный Суд отказал в открытии конституционного производства в деле по представлению Президента Украины относительно конституционности Постановления Кабинета министров «О мерах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, которые в соответствии с законодательством имеют право на его получение» и последнего абзаца пункта 4 Порядка предоставления государственных гарантий по обязательствам Государственного ипотечного учреждения, утвержденного Постановлением Кабинета министров Украины «Вопросы предоставления государственных гарантий по обязательствам Государственного ипотечного учреждения».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Постановление об отказе принято на основании пункта 2 статьи 45 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» - несоответствии конституционного представления требованиям, предусмотренным Конституцией Украины, Законом Украины «О Конституционном Суде Украины».

Как сообщалось, изданное Кабмином постановление о мерах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан предусматривает финансирование завершения строительства жилых объектов со степенью готовности более чем 70% путем приобретения такого жилья, а также выкуп готового жилья Государственным ипотечным учреждением.

Вместе с тем Президент считает, что правительство решило подзаконным актом вопрос, отнесенный Конституцией к сфере исключительной законодательного регулирования, чем перебрало на себя полномочия Верховной Рады Украины, которая является единственным органом законодательной власти в Украине.