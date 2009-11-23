Тимошенко: у Христа тоже был один предатель...

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что предательство отдельных политиков не является поводом для того, чтобы отказываться от побед Майдана.

Об этом она заявила в интервью телеканалу ICTV в воскресенье.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на Майдане победили именно люди, а не отдельные политики. «Отдельные политики могут предавать, так как это и случилось с выборами в 2004 году. Отдельные политики могут не придерживаться своего слова, могут показывать совсем другие стандарты политической жизни, чем обещали на Майдане. Но победу людей над бюрократией, над властью, над нечестностью власти, над аморальностью власти нельзя списывать из счетов. Это все равно, что сказать, что мы не будем праздновать победу во Второй мировой войне, потому что там в партизанских отрядах или где-то еще были изменники. Изменники всегда есть. У Христа также среди апостолов был один предатель. Но это не значит, что нужно все события перечеркивать и забывать», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что в 2004 году на Майдан люди вышли не за отдельных политиков, а против неправды на выборах, фальсификации. «Они вышли за свою жизнь, они вышли за свою свободу. Они на этом Майдане прощались со своим страхом перед властью. Это был подъем такого уровня, который в любой стране может происходить раз в сто-двести лет», - подчеркнула премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что нужно помнить наилучше, что было на Майдане. «Я бы хотела, чтобы мы помнили тех молодых людей, которые из Донецка и Львова на Майдане знакомились и женились. И я хочу, чтобы мы помнили тех женщин, которые брали за свой счет отпуска и шли варить в Украинском доме борщ для того, чтобы другие имели возможность добывать в борьбе свою свободу. Я хочу, чтобы мы помнили тех журналистов, тех милиционеров, тех людей, которые просто восстали за себя. И я хочу, чтобы они не прекращали верить в то, что, за что они стояли и за что они боролись, можно претворить в жизнь. И я в это верю свято. И думаю, что мы еще покажем высокий класс Украины», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.