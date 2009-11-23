Луценко прогнозирует новый Майдан

После президентских выборов может произойти повторение Майдана 2004 года.

Об этом заявил министр внутренних дел Юрий Луценко в эфире 5 канала.

"Я не исключаю, что если у нас произойдет неудача при ротации политических элит, если власть не сумеет навести порядок и дисциплину в собственных рядах, если она не сможет ответить людям на их требование навести порядок в стране и обеспечить диктатуру права и закона, то неизбежны определенные акции протеста", - отметил он.

По словам министра, при различных комбинациях такие акции протеста "могут вывести на улицы очень много людей". "Тогда станут актуальными радикальные преобразования", - добавил Луценко.

"Надеюсь, что следующие президентские выборы дадут спокойный ответ на нового лидера, который сможет привести Украину закон и порядок", - сказал он.

"Если такого не будет, я не исключаю, что люди в своем неудовлетворении могут пойти на повторение Майдана, и если это потребуется - я не вижу в этом никакой трагедии", - отметил глава МВД.

Отвечая на вопрос, выйдет сам Луценко на новый Майдан, он заявил: "Если этот Майдан будет соответствовать моим убеждениям, то выйду, причем в таком же качестве, как и 2004 году".

Кроме того, министр заявил: "Противостояние между Тимошенко и Ющенко, которое постоянно продуцируется из секретариата президента, не просто помогает Януковичу. Это еще было бы пол беды. Оно уничтожает перспективы Украины, как государства".

"Никто из иностранных партнеров не хочет говорить с Украиной о серьезных вещах, пока мы сами не разберемся в своем доме", - сказал он.

"Сколько не пытались примирить Виктора Андреевича с его вчерашней командой - это не удалось никому: ни украинским политикам, и я это пробовал делать. Не удалось это и зарубежным посредникам. Не удается это и людям, которые демонстрируют Ющенко минимальную поддержку", - заявил Луценко.

Украинская правда