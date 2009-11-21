Ющенко убежден: то, что начали делать на Майдане, было определяющим

В Черкасской области Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в открытии памятника Тарасу Шевченко.

Как сообщает пресс-служба главы государства, памятник построен в селе Кривые Колени Тальновского района.

Приветствуя собравшихся с этим событием, Президент подчеркнул определяющую роль, которую сыграл Великий Кобзарь в становлении украинской нации и возрождении идеи украинской государственности. Президент напомнил, что именно Шевченко в чрезвычайно сложном для украинцев ХІХ веке в своих произведениях уделял значительное внимание этой тематике. «Он писал в годы, когда десятки миллионов украинцев не мечтали о своем государстве. когда не все еще понимали, как при существующих обстоятельствах мечтать о своей нации, своем народе и государстве. А он не просто мечтал, а действительно приносил нации надежду», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент выразил убеждение, что создание собственного государства является «самой лучшей, самой достойной, самой духовною» мечтой каждой нации, ведь именно так она может в полном объеме реализовать свои возможности.

В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что именно появление в ХІХ столетии таких гениев как Тарас Шевченко привело к тому, что в ХХ веке украинцы активно боролись за создание своего государства.

Говоря о современной Украине, Президент в который раз отметил важность консолидации украинской нации вокруг ключевых государственных приоритетов. «Нация, которая разъединена, никогда не поддержит ни одного победоносного дела. Для нас сегодня главнее всего – творение национального государственного процесса», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В канун Дня Свободы Президент также сказал: «Я глубоко убежден – то, что мы начали делать 5 лет тому назад на Майдане, было определяющим для нашего времени».

В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что достойное будущее Украины должен базироваться на нескольких ключевых приоритетах. Речь идет в первую очередь об «эффективном динамическом процессе национального становления», последующей перестройке демократии, а также неизменности нашего европейского выбора и ведения политики эффективных реформ.

После открытия памятника Президент принял участие в открытии Центра образования, культуры, духовности и досуга при местной школе. В.ЮЩЕНКО также осмотрел помещение новопостроенного учреждения.