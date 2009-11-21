Янукович просит Тимошенко "не играть в политику"

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ призвал правительственных чиновников "не играть в политику и экономические законы, во избежание упадка экономики".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил вчера вечером в поселке Иршанск Володарск-Волынского района Житомирской области, выступая перед работниками Иршанского ГОК в рамках поездки по Житомирской области.

По его словам, "пять лет идет выяснение отношений между ветвями украинской власти".

При этом политик подчеркнул, что "сейчас действующая власть не нашла рецепта построения экономики нашей страны".

«Они - эти власть предержащие - бросаются из стороны в сторону”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ и добавил, что "из года в год Украина ощущает, как экономика падает и как снижается уровень жизни украинцев".

"Лишь в этом году на 30% к прошлогоднему упали показатели работы украинской промышленности, а уровень производства на многих предприятиях различных отраслей Украины упал к прошлогоднему в среднем на 30%, а в таких отраслях, как машиностроение - почти на 60%, также и в строительной отрасли, а в химической промышленности - падение на 40%", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

"Когда я был на предприятии "Сумыхимпром" и спросил, почему предприятие слабо работает, то мне сказали, что плохо работает Иршанский ГОК. Так я говорю, что это не Иршанский ГОК подводит, а такие условия власть ему создала для предприятия, что оно стало плохо работать и здесь начала падать зарплата" -, отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов призвал правительственных чиновников "не играть в политику и экономические законы, в которые нельзя играть ни при каких условиях, потому что это негативно отражается на человеческих судьбах и работе предприятий".

При этом он подчеркнул, что ему хорошо известны проблемы Иршанского ГОК, среди которых "проблем политического характера больше, чем экономического".