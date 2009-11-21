Литвин об энергетике, уране и экологии

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отмечает, что Украина имеет все возможности для организации замкнутого цикла производства ядерного топлива для нужд энергетической отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, отвечая на вопрос журналистов после посещения музея Ракетных войск стратегического значения (Кировоградская область), В.ЛИТВИН отметил, что Украина должна рационально использовать свои возможности в вопросе разработки урановых месторождений, в частности, выделять «не на уровне деклараций и бумаги, а в полном объеме» соответствующее финансирование. По его словам, «нужно понимать назначение атомной энергетики и вообще энергетики для Украины, в том числе в вопросах ее безопасности».

При этом председатель Верховной Рады отметил важность одновременного решения экологических проблем, которые возникают в связи с интенсивным использованием указанных ресурсов. «Пока еще мы действуем по принципу: решить проблему и загубить окружающую среду», - сказал он.

В.ЛИТВИН также высказался за необходимость оставлять в местных бюджетах 90% экологических сборов для соответствующей рекультивации и оздоровления среды и уделять особое внимание здоровью людей, проживающих в зоне повышенного риска.

В.ЛИТВИН также выступает за налаживание «нормального сотрудничества с Российской Федерацией, использование интеллектуальных, инженерных, научных возможностей обеих стран» в вопросе использования энергоносителей.