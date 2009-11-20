Литвин понял, в какой музей надо водить украинских политиков

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что одним из важных факторов повышения дееспособности Вооруженных сил Украины является компетентное руководство армией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов после посещения музея Ракетных войск стратегического значения (Кировоградская область).

В.ЛИТВИН отметил, что “нужно компетентное руководство армией, не политическое, не партийное”. По его словам, во главе украинской армии должны стоять “люди, которые являются патриотами своего дела и которые не смотрят на возможности Министерства обороны и его структур как на дойную корову”.

Вторым важным фактором развития Вооруженных Сил В.ЛИТВИН считает надлежащее финансирование армии.

По его мнению, также важно “общественное понимание и признание человека, который стоит на защите независимости страны, возвращение престижа и авторитета военнослужащих и членов их семей”.

В.ЛИТВИН отметил, что впервые побывал в музее Ракетных войск. По его словам, сегодня “в этот музей нужно водить украинских политиков, чтобы они смотрели и делали выводы, как не нужно действовать, как не нужно пытаться поспешно понравиться и ради этого уничтожать и ломать то, что составляло гордость всей страны и в то же время обеспечивало уважительное отношение к государству со стороны всего мира”.

Председатель Верховной Рады также отметил, что в 1994 году Украина, подписав Будапештский меморандум, которым предусматривался отказ от третьего по мощности ядерного потенциала, “фактически отдала свою безопасность за бумажку, поскольку, как позже показала жизнь, этот документ имеет исключительно политический характер, характер декларации”.

В этом контексте В.ЛИТВИН в который раз подчеркнул необходимость предоставления Будапештскому меморандуму статуса политико-правового документа, который был бы безусловным для выполнения всеми его подписантами.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЛИТВИН находится с рабочей поездкой в Кировоградской области. Председатель Верховной Рады провел встречи с жителями г. Ульяновка и пгт Головановск.