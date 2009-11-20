Богословская мечтает, чтобы «made in Ukraine» стояло не только на чушках

Украине необходима новая модель экономического развития страны – инновационная, основанная на высоких технологиях, а не на «шароварщине» и тяжелой металлургии. Примером такой модели может послужить г. Харьков с его огромным научным потенциалом. Об этом заявила кандидат на пост Президента Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ в комментарии УНИАН.

«Украине необходимы технологии завтрашнего дня, и одним из городов, который является носителем этих идей, является Харьков с его энергомашиностроением, приборостроением, радиоэлектроникой, авиакосмической промышленностью. Именно эти отрасли должны стать локомотивом новой украинской экономики», - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Она отметила: нельзя допустить, чтобы Харьков из центра промышленности и высоких технологий, образования и культуры, превратился в рынок.

«Харьков – это ядерная и термоядерная энергия, это кристаллы, генная инженерия, системы управления космическими полетами, тяжелое машиностроение», - напоминает кандидат на пост Президента Украины.

И.БОГОСЛОВСКАЯ убеждена: «Украину спасет только национальное высокотехнологическое производство, а не рынки, на которых торгуют импортными товарами Поэтому нам нужны технологии завтрашнего дня, нужна поддержка ученых на государственном уровне».

По словам политика, для себя она ставит цель, чтобы марка «made in Ukraine» появилась на мировых рынках высокотехнологичной продукции, а не только на чушках металла.

«Поэтому я считаю, что Украине нужно выбрать харьковского Президента. Человека, который олицетворяет собой абсолютно другую модель развития экономики – модель XXI века», - отметила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Справка УНИАН. В программе И.БОГОСЛОВСКОЙ «Дорога правды. Работа. Порядок. Вера» предусмотрена система госзаказов для модернизации железных дорог, автодорог, ТЭК, судостроения, генной инженерии. В программе предлагается освободить от налогов на 2 года суммы, направляемые предприятием на закупку нового оборудования, провести реформу системы образования, предпринять другие меры для развития экономики.

И.БОГОСЛОВСКАЯ родом из Харькова.