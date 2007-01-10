“Газета Польска”: в Украине - безвыходная ситуация и этим пользуется Россия

Нынешней политической ситуацией в Украине пользуется Россия, пишет «Газета Польска».

Как передает корреспондент УНИАН, издание отмечает, что в Украине сложилась «безвыходная ситуация, политический клинч, поскольку на украинской политической сцене выразительно видно бессилие Президента ЮЩЕНКО».

«В свою очередь, конституционные ограничения и прошлое парализуют действия ЯНУКОВИЧА на международной сцене. Оба лагеря очутились в безвыходной ситуации, которой, шаг за шагом, пользуется Россия, перенимая украинскую энергетику», – пишет «Газета Польска».

Издание отмечает, что Украина заключила контракт на поставки газа в 2007 году по цене 130 долларов за тысячу кубометров, что на 40% дороже, чем в прошлом году, но дешевле, чем платит Молдова. «Соглашение заключено на год, и оно не дает гарантий, что в течение следующих лет цена не будет увеличиваться... «РосУкрЭнерго» и «УкрГазЭнерго», которые связаны с «Газпромом», перебирают фактический контроль над украинским рынком дистрибуции газа. Прежний монополист «Нафтогаз Украины» постепенно становится поставщиком газа для населения и коммунального сектора. Он стоит на грани банкротства, а оттуда всего шаг к тому, чтобы предприятие досталось россиянам», - пишет «Газета Польска».

«Переговоры по газу Президент и премьер Украины поручили министру топлива и энергетики Юрию БОЙКО», который «имеет несколько заслуг перед россиянами. Например, именно он помог ввести на рынок посредника «РосУкрЭнерго», это он, фактически, решал о позиции Украины в последних, не слишком полезных газовых переговорах с Россией», продолжает польское издание.

«И, наверное, это БОЙКО стоит за идеей, которую в последнее время рассматривает украинское правительство, чтобы объединить линию «Одесса-Броды» с трубопроводом «Дружба», который транспортирует российскую нефть на Запад через Украину и Словакию», добавляет «Газета Польска».