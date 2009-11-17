Одному из опоздавших в кандидаты ЦИК разрешила принести документы еще раз

Центральная избирательная комиссия разрешила гражданину Сергею ЩЕТИНИНУ подать документы на регистрацию его кандидатом в Президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение ЦИК приняла в связи с постановлением Высшего административного суда, которым ЦИК обязано разрешить или отказать гражданину С.ЩЕТИНИНУ подать документы в ЦИК на регистрацию его кандидатом в Президенты.

С.ЩЕТИНИН 9 ноября 2009 года, в день, когда истек срок подачи документов от граждан на регистрацию их кандидатами в Президенты Украины, попытался подать вечером документы, однако в ЦИК не оказалось работников, которые могли бы принять документы. В связи с этим С.ЩЕТИНИН обратился в суд.

Высший административный суд принял 14 ноября решение, обязывающее ЦИК рассмотреть заявление С.ЩЕТИНИНА, и на следующий день, 15 ноября, С.ЩЕТИНИН подал заявление в ЦИК вместе с решением суда.

На сегодняшнем заседании ЦИК приняла решение удовлетворить заявление С.ЩЕТИНИНА, мотивировав это тем, что оно не противоречит законодательству.

Сам С.ЩЕТИНИН сообщил журналистам, что намерен в ближайшее время подать в ЦИК все необходимые документы для регистрации кандидатом в Президенты Украины. Однако он подчеркнул, что не будет сразу вносить денежный залог в размере 2,5 млн. грн., так как, по его мнению, это должен делать только зарегистрированный кандидат в Президенты Украины.