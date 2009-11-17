Ющенко требует отменить карантин ради митинга на Майдане?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует отменить карантин ради проведения 22 ноября митинга к годовщине Помаранчевой революции. Такое мнение в комментарии УНИАН выразил директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.

В частности, комментируя инициативу Президента по поводу немедленной отмены в Украине карантина, введенного с целью защиты населения в условиях эпидемии гриппа, К.БОНДАРЕНКО заявил: “Если еще до недавнего времени звучали голоса скептиков, которые считали введение карантина политической акцией, то требования Президента немедленно отменить карантин носят вдвойне политический подтекст. Основная причина заявления Президента, по моему мнению, - это приближение пятой годовщины Помаранчевой революции”. По данным эксперта, 22 ноября сторонники В.ЮЩЕНКО хотели бы собрать на Майдане митинг в поддержку кандидата в президенты В.ЮЩЕНКО – под видом празднования годовщины революции”.

По словам К.БОНДАРЕНКО, “для этого им необходимо отменить карантинные ограничения. Самый простой способ – торжественно объявить о том, что эпидемию гриппа преодолели, спустить на места циркуляры, согласно которым за несколько дней медики должны были бы отрапортовать об отсутствии смертей от гриппа (зафиксированные смерти можно будет списать на счет инфарктов, инсультов, других видов заболеваний)”.

Таким образом, говорит политолог, “а) В.ЮЩЕНКО сможет созвать митинг в свою поддержку и попробовать снова стать «героем Майдана»; б) В.ЮЩЕНКО сможет провозгласить себя спасителем нации от эпидемии гриппа; в) В.ЮЩЕНКО сможет не дать правительству миллиард, необходимого не только для борьбы с эпидемией, но и для технического переоборудования отечественной системы здравоохранения».

Как сообщал УНИАН, в связи с эпидемией гриппа в Украине с 30 октября на три недели правительство объявило карантин.

12 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО поручил руководству областей рассмотреть вопрос об отмене карантинных мероприятий в своих регионах. В.ЮЩЕНКО отметил, что обязал Секретариат Президента дать поручение руководителям областных администраций провести заседания в своих областях, и в случае, если тенденции распространения гриппа уменьшаются, возобновить жизнь региона в полном объеме.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине с начала эпидемии гриппа, острых респираторных заболеваний и их осложнений (пневмонии и т. п.) по состоянию на 16 ноября умерли 315 человек. В целом с начала эпидемии – с 29 октября – были зарегистрированы 1 млн. 400 тыс. 999 чел., которые заболели ОРЗ и гриппом, за последние сутки – 36 тыс. 60 человек. С начала эпидемии были госпитализированы 78 тыс. 326 человек, за последние сутки – 2 464 человека. Уже выписаны – 48 тыс. 155 человек.