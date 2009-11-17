Литвин уже выбрал себе премьер-министра

Председатель Верховной Рады Украины, кандидат на пост Президента Украины Владимир ЛИТВИН в случае победы на выборах предложит кандидатуру Сергея ГРИНЕВЕЦКОГО на должность премьер-министра Украины.

Об этом В.ЛИТВИН сегодня сказал в комментарии ИА "МОСТ-Харьков".

"Я буду предлагать на должность премьера Сергея ГРИНЕВЕЦКОГО… Почему? Потому что он руководил большой областью (С.ГРИНЕВЕЦКИЙ – экс-губернатор Одесской области), имеет опыт управленческой и хозяйственной работы. То есть сочетает в себе те качества, которые, по моему мнению, должны быть у главы правительства", – сказал В.ЛИТВИН.