Литвин уже выбрал себе премьер-министра
15:39, 17 ноября 2009Политика
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Спикер назвал имя в Харькове
Председатель Верховной Рады Украины, кандидат на пост Президента Украины Владимир ЛИТВИН в случае победы на выборах предложит кандидатуру Сергея ГРИНЕВЕЦКОГО на должность премьер-министра Украины.
Об этом В.ЛИТВИН сегодня сказал в комментарии ИА "МОСТ-Харьков".
"Я буду предлагать на должность премьера Сергея ГРИНЕВЕЦКОГО… Почему? Потому что он руководил большой областью (С.ГРИНЕВЕЦКИЙ – экс-губернатор Одесской области), имеет опыт управленческой и хозяйственной работы. То есть сочетает в себе те качества, которые, по моему мнению, должны быть у главы правительства", – сказал В.ЛИТВИН.
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