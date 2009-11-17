ПР и БЮТ намерены преодолевать вето Президента

Фракции Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов проголосуют за преодоление вето Президента на закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ в интервью журналистам отметил, что «логично будет преодолеть вето Президента на данный закон».

«Наша фракция придерживается именно такой точки зрения», - прибавил он.

В свою очередь, член фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ в интервью журналистам также отметил, что “бютовцы” проголосуют за преодоление вето. По его словам, рассмотрение этого вопроса должно состояться на этой неделе.

В составе обеих фракций более 300 народных депутатов, голосов которых будет достаточно для преодоления вето Президента.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2009 год, которыми предусмотрено увеличить на 1 млрд. грн. средства Резервного фонда, чтобы направить их на профилактику и лечение больных гриппом.

11 ноября Президент заявил, что намерен ветировать закон о выделении 1 млрд. грн. на преодоление эпидемии гриппа, поскольку Национальному банку Украины “неоткуда взять” эти средства.

Глава государства отметил, что деньги на финансирование борьбы с эпидемией гриппа должны быть бюджетными, а не печататься Национальным банком.

16 ноября Президент вернул со своими предложениями закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” для повторного рассмотрения Верховной Радой.