Ющенко - студентам: гоните от себя ложь и фальшь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил студентов с их праздником.

“Обращаюсь к вам как к самой светлой, самой творческой и амбициозной части нашего общества... Вы – не просто студенты. Вы – великая сила, и я бы очень хотел, чтобы вы знали это, верили и осознавали это. Потому что именно вы – активнейшие из вас – несете стране новые мысли, святую бескомпромиссность и протест против фальши и двойных стандартов, которые старшие привыкают брать за данность”, - заметил Президент.

Он напомнил, что меняется система образования, появилось внешнее тестирование, с 2010 года украинское высшее образование будет интегрировано в пространство Европейского Союза.

“Это – важны вещи, они практичные и практически меняют нас всех. Но есть нечто большее, возможно, самое важное. Это – чувство свободы, которую можно не замечать, но которая – и только она – дает человеку уважение к себе, которая каждому из вас дает к рукам инструмент, чтобы добиться успеха, реализовать себя и свои идеи, жить богато и достойно. Будьте свободными людьми. Не идите на компромиссы. Ваш возраст позволяет это. Гоните от себя ложь и фальшь. Говорите правду в глаза. Будьте честными перед собой, своей семьей и собственным народом. И учитесь. Чтобы иметь знания, чтобы научить уму-разуму всех нас вместе взятых, победить и поразить весь мир”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он заверил, что думает о многих делах, которые касаются студенческой жизни, которые надо сделать и которые будут сделаны. Это, в частности, создание широких и достаточных возможностей на дополнительное образование за рубежом; упрощение в получении виз, возможность взять льготные кредиты на жилье; установление размера стипендий на уровне прожиточного минимума; проведение реформы студенческого самоуправления и т. п.

Текст поздравления главы государства размещен на его официальном сайте.