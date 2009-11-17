США помогут Украине создать антикоррупционные подразделения

Правительство Соединенных Штатов Америки выражает готовность продолжить сотрудничество с правительством Украины по предоставлению технической помощи для организации и обеспечения работы подразделений внутренних расследований в органах исполнительной власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом сказал генеральный Инспектор Департамента юстиции США Глен ФАЙН в ходе встречи с министром юстиции Украины Николаем ОНИЩУКОМ сегодня в Киеве.

По словам Г.ФАЙНА, сегодня органам власти в Украине уже оказывается помощь по укомплектации таких подразделений компьютерной техникой и созданию компьютерных сетей. В частности, до конца ноября ожидаются поставки оборудования для обеспечения деятельности подразделения внутренних расследований в Министерстве юстиции Украины

В ходе нынешнего визита в Украину правительственный чиновник США намерен провести встречи с руководителями подразделений внутренних расследований с тем, чтобы дать консультации по вопросам организации подобных структур.

«Подразделения внутренних расследований реализуют важную превентивную функцию в предотвращении коррупции. Развитие таких структур является чрезвычайно важным движением вперед на пути преодоления коррупции», - отметил Г.ФАЙН.

В ходе встречи Н.ОНИЩУК проинформировал члена правительства США о намерениях разработки Управлением по вопросам предотвращения коррупции в Министерстве юстиции Кодекса этики работников органов юстиции. Документ призван установить стандарты приличного поведения работников органов юстиции, разработать алгоритм выявления и разрешения конфликта интересов, механизма защиты лиц, сообщающих о нарушении антикоррупционного законодательства и т. п.

Как сообщалось, в Украине реализуется пилотный проект по созданию при министерствах и других центральных органах исполнительной власти Служб внутреннего контроля. Образование таких подразделений является составляющей антикоррупционных мероприятий, которые на сегодня внедряются в Украине. В частности, пилотный проект реализуется в Министерстве юстиции, Министерстве здравоохранения и Государственном комитете по земельным ресурсам. Такая задача содержится в Протокольном решении по результатам заседания Совета по вопросам обеспечения реализации Пороговой программы Корпорации "Вызовы тысячелетия" от 24 декабря 2008 года.

На службы внутреннего контроля предлагается возложить задачи по предотвращению совершения коррупционных правонарушений; изучению и анализа коррупциогенных рисков и т. п.