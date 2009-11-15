Яценюк о газе, Тимошенко, санкциях и альтернативной энергии

Кандидат в Президенты Украины Арсений ЯЦЕНЮК прогнозирует, что в случае подписания между украинским правительством и российским «Газпромом» нового газового соглашения, послабление экономических санкций может смениться усилением политического давления извне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политик заявил сегодня на пресс-конференции в Кировограде.

«В канун президентских выборов премьер-министр сделает все, чтобы создать видимость победы во время переговоров с российской стороной. Сегодня Украина имеет 50 млрд. грн. штрафных санкций за то, что не добрала заявленные объемы газа. Нового соглашения пока нет, а если появится, уступки северного соседа будут стоить украинцам дороже», - убежден А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, государство должно выбирать между дорогим внешним газом и дешевой внутренней электроэнергией.

«Я отстаиваю второй вариант. Сегодня потери в украинских электросетях достигают до 40%. Необходимо рациональное потребление энергоресурсов и поиски альтернативных источников энергии», - подчеркивает политик.