Коммунисты: берите деньги, но голосуйте за нашего кандидата

Херсонские коммунисты считают возможным брать деньги в обмен за обещание проголосовать на выборах Президента Украины за того или иного кандидата, однако выполнять оплаченное обещание обязательным не считают.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Херсоне в ходе митинга, посвященного 92-й годовщине Октябрьской революции, заявил глава Херсонского обкома КПУ Георгий НАЙДА.

«Не будьте такими совестными, получив двадцатку. Берите деньги, но голосуйте за нашего кандидата», - сказал Г.НАЙДА.