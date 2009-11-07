Коммунисты: берите деньги, но голосуйте за нашего кандидата
15:55, 07 ноября 2009Политика
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Призывают не быть совестными
Херсонские коммунисты считают возможным брать деньги в обмен за обещание проголосовать на выборах Президента Украины за того или иного кандидата, однако выполнять оплаченное обещание обязательным не считают.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Херсоне в ходе митинга, посвященного 92-й годовщине Октябрьской революции, заявил глава Херсонского обкома КПУ Георгий НАЙДА.
«Не будьте такими совестными, получив двадцатку. Берите деньги, но голосуйте за нашего кандидата», - сказал Г.НАЙДА.
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