Соколовский: заявления Путина безосновательны и недружественны

Сегодняшние заявления премьер-министра России Владимира ПУТИНА о несостоятельности Украины заплатить деньги за полученный газ безосновательные и недружеские.

Об этом заявил представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, сообщает пресс-служба главы государства.

Он подчеркнул, что украинская сторона тщательным образом и аккуратно выполняла все свои обязательства по оплате за полученный российский газ, несмотря на абсолютно не партнерские и кабальные газовые контракты от 19 января 2009 года.

Как отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ, в значительной мере благодаря личным усилиям Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО оплаты, в частности за май-август, выполнялись в полном объеме.

Главной причиной финансовых трудностей, которые сейчас переживает НАК «Нафтогаз Украины», Б.СОКОЛОВСКИЙ назвал контракты по результатам непрозрачных договоренностей премьеров В.ПУТИНА и Ю.ТИМОШЕНКО.

«О необходимости пересмотра отдельных положений Президент Украины подчеркивает практически с момента их подписания», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ, подчеркнув, что российская сторона также понимает возможные негативные последствия данных договоренностей как для России, так и для европейских потребителей.

По убеждению Б.СОКОЛОВСКОГО, «это беспрецедентный случай, когда глава правительства соседнего государства вмешивается в бюджетную политику украинского Кабмина и НАК «Нафтогаз Украины». Украинская сторона не нуждается во внешних консультантах о порядке использования средств займа МВФ, отметил он.

Б.СОКОЛОВСКИЙ также опроверг сообщение о якобы отказе европейской стороны предоставить кредиты Украине для решения газовых вопросов. «Еще 30 июля Европейская Комиссия и три почтенных международных финансовых института обнародовали совместное заявление о предоставлении кредитов для закупки российского газа на сумму 1,7 млрд. дол. США. Однако руководство украинского правительства до сих пор медлит с выполнением условий, под которые эти средства должны были поступить. А этими условиями должны были быть мероприятия по реформированию украинского газового сектора», - подчеркнул он.

Также представитель Президента подчеркнул, что, в то же время, высокопоставленные должностные лица украинского и российского правительств уже длительное время пытаются втянуть Украину в непрозрачные офшорные схемы кредитования.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ПУТИН заявил, что у Украины возникают проблемы с оплатой за российский газ, а Евросоюз отказывает ей в финансовой помощи по этому вопросу.