Топ-10 странных законотворческих инициатив нардепов

Почти полный паралич Верховной Рады Украины на протяжении двух осенних месяцев не помешал народным депутатам активно штамповать новые и новые проекты законов, пишет еженедельник «Комментарии:».

На звание самого странного из них, по мнению издания, претендуют следующие десять.

1. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, в соответствии с которым следует усилить наказание за организацию азартных игр. Вместо штрафа в размере восьми тысяч минимальных зарплат и конфискации имущества, предлагается наказывать организаторов лишением свободы на срок от четырех до шести лет. Причем, отмечает издание, законодатели в определение «игорный бизнес» опять включили букмекерские конторы, хотя во всем мире букмекерство считается вполне респектабельным бизнесом, который не относится к разряду азартных игр, а является, скорее, интеллектуальной лотереей.

Авторы законопроекта, а это - семь «бютовцев», четыре «регионала», два «нунсовца» и по одному представителю КПУ и Блока Литвина – также ставят целью «прекращение незаконной деятельности «интерактивных клубов», организацию азартных игр в электронных (виртуальных) казино, интернет-кафе», хотя, как отмечает издание, непонятно, как они могут этого добиться.

2. Законопроект, который преследует цель урегулировать «развитие индустрии интимных услуг» (зарегистрирован бывшим руководителем бюро Интерпола в Украине представителем фракции НУ-НС Кириллом КУЛИКОВЫМ).

Законодатель, в частности, предлагает наказывать тех, кто воспользовался услугами проститутки, заключением на срок до трех лет. Несложно представить, пишет еженедельник, какие перспективы в плане шантажа и коррупции открываются перед товарищами, которые будут контролировать исполнение такого закона.

3. Законопроект, касающийся ответственности депутатов ВР за срыв работы парламента, подан депутатом от БЮТ, бывшим прокурорским работником Сергеем МИЩЕНКО.

За то, что народный депутат сорвет пленарное заседание (блокирование трибуны, президиума, сессионного зала, порча имущества), - ему «светит» до 240 часов общественных работ или исправительные работы на срок до одного года. За те же действия, совершенные группой лиц, - исправительные работы сроком до двух лет.

Даже если гипотетически предположить, что народные депутаты когда-нибудь снимут с себя неприкосновенность в полном объеме, невозможно представить, как будет работать закон С.МИЩЕНКО, пишут «Комментарии:». Скажем, чем отличаются действия «стоять возле трибуны» и «блокировать трибуну»? Или, например, как выяснить поименно группу депутатов, которые что-то заблокировали, когда она может насчитывать до сотни человек?

4. Законопроект, касающийся урегулирования торговли спиртными напитками, зарегистрирован депутатом от Партии регионов Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ.

Торговлю алкоголем предлагается вести только в специализированных магазинах (для городов) или в «пространственно отделенных, с отдельным входом» отделах магазинов (для сельской местности). Размещать спецмагазины предлагается не ближе 100 м от воинской части или культового сооружения, не ближе 200 м от научного учреждения и т.д. Если рядовым гражданам этот проект обещает лишь бытовые неудобства, то ретейлерам придется кардинально менять схемы логистики и дистрибьюции, и будет это стоить совсем не копейки, отмечает издание.

5. Законопроект, которым предлагается вернуть в паспорт гражданина Украины и свидетельство о рождении пресловутую «пятую графу» - информацию о национальности владельца документа. По мнению народного депутата от НУ-НС Владимира МОЙСИКА, отсутствие такой информации «лишает граждан Украины права на национальную идентичность». Такая инициатива не имеет ничего общего с задачей поиска национального согласия, а только способна усилить ксенофобские настроения, считает издание. К тому же информация такого рода все равно вносилась бы в паспорт со слов владельца, а Конституция Украины гарантирует каждому человеку право на свободное развитие личности.

6. Новый проект Жилищного кодекса Украины, инициированный девятью членами комитета по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ во главе с экс-министром строительства, архитектуры и ЖКХ Владимиром РЫБАКОМ.

Это уже третий проект этого кодекса авторства В.РЫБАКА, отмечает еженедельник, в котором фигурирует положение милое сердцу многих градоначальников, которые хотят по собственному усмотрению сносить объекты, им мешающие. В соответствии со ст. 41 Конституции «принудительное отчуждение объектов права частной собственности может быть применено только как исключение по мотивам общественной необходимости, на основании и в порядке, установленных законом, и при условии предварительного и полного возмещения их стоимости». Однако В.РЫБАК и его коллеги предлагают исключение превратить в правило, путем подмены понятия «общественная необходимость» значительно более широким понятием «общественные потребности». Статья 171 проекта предусматривает возможность изъятия жилья «в связи со строительством домов, сооружений и других производственных объектов государственной и коммунальной собственности». Если этот проект будет принят (а шансы на прохождение через парламент у него достаточно большие, поскольку он имеет статус проекта, доработанного профильным комитетом), то государственная и коммунальная собственность получат приоритет перед частной, вопреки статье 13 Конституции, в которой говорится, что «все субъекты права собственности равны перед законом».

7. Законопроект, касающийся наказания госслужащих за предоставление недостоверной информации об их имуществе, доходах и расходах. Автор законопроекта - депутат от НУ-НС Геннадий МОСКАЛЬ и по совместительству главный милиционер Крыма - предлагает за такое нарушение освобождать от должности, хотя действующий Закон «О борьбе с коррупцией» предусматривает за подобную вину лишь административную ответственность в виде штрафа. В случае принятия законопроекта Г.МОСКАЛЯ, допускают «Комментарии:», это положение широко будет применяться против чиновников, которые не устраивают определенную политическую силу. Причем речь идет не только о мелких чиновниках, но и о служащих высшей категории - первой и второй, которые занимают политические, а не собственно административные должности. На госслужбе это уровень заместителей министров и заместителей губернаторов, на службе в органах местного самоуправления - уровень председателей облсоветов, их заместителей, мэров Киева, Севастополя, Симферополя и областных центров.

8. Законопроект, который вводит новые требования к владельцам домашних животных, подан представителем «Народной самообороны» Олегом НОВИКОВЫМ. Если некоторые нормы законопроекта в отношении собак, способных быть угрозой для людей, являются справедливыми, то общие требования к владельцам собак и котов выглядят не только преувеличенными, но и невыполнимыми, пишет еженедельник. Например, О.НОВИКОВ предлагает ввести штрафы в размере от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан за «содержание собак и котов без прохождения процедуры обязательной регистрации или неустановление предупредительной таблички о наличии животного», «выгул собак и котов не в отведенных для этого местах» и даже за «оставление животных без присмотра». Тогда, пишет издание, в городе начнут штрафовать за кошку, которая выпрыгнула из окошка первого этажа погулять во дворике, а жителей села заставят зарегистрировать своих котов, кошек и котят и на каждых воротах нацепить табличку: «Осторожно, коты!».

9. Законопроект «О профессиональных саморегулируемых и самоуправляющихся объединениях», поданный представителями фракции НУ–НС Ксенией ЛЯПИНОЙ, Владимиром КАРПУКОМ и Владимиром МОЙСИКОМ и Андреем ШЕВЧЕНКО (БЮТ). Авторы проекта предлагают установить, чтобы профессиональными объединениями имели право называться только те, которые получили «сертификат профессиональности объединения» и включены в «реестр профессиональных объединений». Выдавать сертификаты и вести реестр в соответствии с законопроектом должен «Уполномоченный координирующий орган для профессиональных объединений — всеукраинский союз общественных объединений, который создается по инициативе профессиональных общественных объединений, функционирующих в разных профессиях, сферах деятельности и отраслях». Причем сначала не меньше десяти профессиональных объединений должны создать «Уполномоченный координирующий орган», а затем он начнет выдавать сертификаты. Как быть в случае, если одновременно будут образованы две группы профессиональных объединений, каждая из которых создаст собственный «Уполномоченный координирующий орган», авторы законопроекта не объясняют. Между тем, согласно Конституции Украины, «все объединения граждан равны перед законом».

10. Законопроект, касающийся запрета на продажу и употребление каких-либо алкогольных напитков на борту воздушных судов отечественных авиаперевозчиков во время осуществления ими внутренних регулярных рейсов в пределах Украины и чартерных рейсов за пределы Украины, зарегистрирован Богданом ГУБСКИМ (БЮТ). Как пишут «Комментарии:», принятие такого закона только навредит украинским авиаперевозчикам, создав им имидж компаний с более низким уровнем сервиса, чем у зарубежных.