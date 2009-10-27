Тимошенко режет субсидии на оплату ЖКУ, чтоб "накинуть" библиотекарям

Кабинет министров утвердил перераспределение субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот, субсидий и помощи населению по итогам девяти месяцев в 2009 г. Об этом говорится в распоряжении правительства № 1261-р от 21 октября за подписью премьера Юлии Тимошенко, опубликованном на Урядовом портале.

Документ в частности требует от Минфина уменьшить “расходы потребления по бюджетной программе “субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотвода, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот” на сумму 256725,6 тыс. гривен” и урезать расходы по программе “обслуживание внутреннего государственного долга” на 1527745,2 тыс. гривен.

“Свободные” 1784470,8 тыс. гривен, которые образуются в результате, минфин должен бросить на программу “дополнительные дотации из государственного бюджета местным бюджетам”, а именно - на “дополнительные дотации на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов”, - уточняется в постановлении.

Также в документе объясняется, что “перебрасывание” средств с субсидий на квартиру и обслуживание внутреннего госдолга Украины на субсидии местным бюджетам потребовалось в рамках выполнения “постановлений Кабинета Министров Украины от 27 мая в 2009 г. № 504 “О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 9 марта в 2006 г. № 268” (Официальный вестник Украины, в 2009 г. № 39, ст. 1305) и от 30 сентября в 2009 г. № 1073 “О повышении заработной платы работникам библиотек”, увеличения расходов на индексацию заработной платы в соответствии со статьей 55 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год”, ростом цены на природный газ для бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов, и с целью недопущения создания просроченной кредиторской задолженности по этим выплатам”