Янукович совершил паломничество на Афон

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ совершил паломничество на Святой Афон.

Об этом сообщает религиозно-информационная служба Украины со ссылкой на пресс-службу В.ЯНУКОВИЧА.

Сегодня вечером лидер «регионалов» вернется в Киев. Во время президентской избирательной кампании 2004 года В.ЯНУКОВИЧ также посещал Святую гору Афон.

Афон – монастырское государство на восточном выступе Халкидского полуострова — Айон-Орос — в Эгейском море. Это знаменитый религиозный, научный и туристический центр. Управление осуществляется представителями монастырей. Высшая юрисдикция принадлежит Константинопольскому патриарху.

В монастырях Афона хранится около 10 тыс. греческих, славянских, арабских рукописей, ценных художественных произведений. Всем паломникам монахи предлагают бесплатное питание в просторных монастырских трапезных и прибежище в специальных кельях. Также всем паломникам разрешается находиться в храмах во время богослужений и осматривать реликвии, которые в настоящее время хранятся в каждом монастыре.

Посещать Святую гору разрешается, в соответствии с уставом монастырского государства, только мужчинам. Женщинам запрещено даже приближаться к побережью. От посетителей, иностранных граждан, требуется иметь при себе разрешение.

Напомним, в конце сентября лидер Партии регионов, претендент на пост Президента Украины В.ЯНУКОВИЧ заручился благословениям на предстоящих выборах в Свято-Покровском Красногорском женском монастыре УПЦ (МП) Черкасской области.