В БЮТ хотят посадить руководство НБУ на депутатскую зарплату

Народные депутаты от БЮТ предлагают Верховной Раде установить членам Правления Национального банка Украины ежемесячный должностной оклад в размере, установленном народному депутату.

Соответствующий проект закона “О внесении изменений в Закон Украины «О Национальном банке Украины», внесенный народными депутатами от БЮТ Виктором ШВЕЦОМ, Юрием ПРОКОПЧУКОМ и другими, зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроектом также предусматривается, что надбавки к должностному окладу членов Правления НБУ будут осуществляются в размере, установленном для членов Кабинета министров Украины.

В законопроекте предлагается исключить из перечня полномочий Правления НБУ право самостоятельно принимать решения о форме оплаты труда и определять перечень должностей работников, трудовой договор с которыми заключается в форме контракта.