Луценко: в Украине готовили терракты

Активисты радикального движения «Ат-Такфир валь-Хиджра» готовили убийство лидера Меджлиса крымских татар Мустафы ДЖЕМИЛЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Была получена информация о том, что участники движения «Ат-Такфир валь-Хиджра» приговорили к смерти лидера Меджлиса Мустафу ДЖЕМИЛЕВА и его близких соратников, о том, что они готовились с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ совершить ряд террористических актов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр заявил, что Меджлис является «серьезной угрозой» для экстремистов из «Ат-Такфир валь-Хиджра», поскольку «поддерживает традиционный ислам» и критикует деятельность радикальных движений. «Меджлис является камнем преткновения для распространения этой организации», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, М.ДЖЕМИЛЕВ подтвердил: ему известно о вынесенном экстремистами ему и другим активистам Меджлиса «такфире».

Информация о том, что приверженцы «Ат-Такфир валь-Хиджра» приговорили лидера Меджлиса к смерти поступила к правоохранителям до проведения спецоперации 23 октября. Оперативные группы реагирования, в состав которых, кроме милицейских подразделений, вошли сотрудники украинской спецслужбы, провели санкционированные обыски в нескольких регионах Крыма. Изъяты тротиловые шашки с детонаторами, ножи, экстремистская литература и литература, связанная с изучением тактико-технических характеристик оружия и т.п.

«Среди задержанных мы имеем не пять, как заявляла СБУ, а только двух подозреваемых в терроризме», - сообщил Ю.ЛУЦЕНКО. Это идейный наставник, который был «амиром джихада по Украине», и активный член движения «Ат-Такфир валь-Хиджра», который находился в розыске за «совершение намерения убийства» имама мечети и его охранника. Оба проживали в Крыму.

«Задержанные не дают никаких показаний. Они не признают украинских властей, не признают украинских законов, они служат исключительно, как, они говорят, «святому делу», и считают, что они не подсудны земному суду», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Глава МВД раскритиковал СБУ за то, что ее пресс-служба в день проведения операции 23 октября распространила в СМИ информацию о ней. В том числе из-за разглашения сведений, отметил Ю.ЛУЦЕНКО, не удалось задержать лидера «Ат-Такфир валь-Хиджра», который проживал в Полтавской области, а также его ближайшего соратника, проживающего в Крыму.

На вопрос, будет ли М.ДЖЕМИЛЕВ охраняться, глава МВД ответил, что если народный депутат напишет официальное заявление об охране или предоставлении оружия, этот вопрос обсудят. «Мы готовы в рамках действующего законодательства всемерно способствовать безопасности тех лиц, которые являются мишенью экстремистов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр подчеркнул, что «Украина должна создать адекватное законодательство, которое может стать плотиной перед попытками создания экстремистских и террористских организаций». Один из таких законопроектов разработал его заместитель - начальник милиции Крыма, депутат парламента Геннадий МОСКАЛЬ.

Г.МОСКАЛЬ в свою очередь подчеркнул, что сегодня Украина пришла к большому уровню демократии, «когда не понимаем: где терроризм, а где демократия».