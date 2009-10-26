Нардеп Клименко заявляет, что не подписывался за отставку Мартыненко

Народный депутат, член фракции блока “Наша Украина – Народная самооборона” Александр КЛИМЕНКО заявляет, что не ставил своей подписи под “якобы обращением об отставке Николая МАРТЫНЕНКО” с должности председателя фракции НУ-НС.

В интервью УНИАН он пояснил, что не участвовал ни в каких собраниях фракции НУ-НС, где бы обсуждался вопрос отставки Н.МАРТЫНЕНКО.

“Насколько мне известно, такого заседания вообще не было”, – сказал А.КЛИМЕНКО.

При этом он подчеркнул, что никогда не будет участвовать в организации мероприятий, направленных на развал нынешней парламентской коалиции.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты «Коммерсант-Украина» (№ 182 от 23 октября), глава Секретариата Президента Украины, председатель политсовета партии «Наша Украина» Вера УЛЬЯНЧЕНКО не исключает возможности отставки лидера фракции НУ-НС Н.МАРТЫНЕНКО и возвращения на эту должность Вячеслава КИРИЛЕНКО. Издание утверждает, что 22 октября члены фракции НУ-НС возобновили сбор подписей за отставку Н.МАРТЫНЕНКО.

23 октября В.КИРИЛЕНКО заявил, что в НУ-НС собрано уже достаточное количество голосов для смены лидера фракции.

Сегодня, 26 октября, депутаты от НУ-НС Борис ТАРАСЮК и Олесь ДОНИЙ заявили, что легитимного списка с подписями депутатов от НУ-НС за отставку Н.МАРТЫНЕНКО не существует.