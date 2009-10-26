Литвин собирается с Божьей помощью добраться до второго тура
Спикер жалуется: технологи дорогие...
Председатель Верховной Рады, кандидат на пост Президента Украины Владимир ЛИТВИН рассчитывает выйти во второй тур президентских выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после регистрации его в ЦИК кандидатом на пост Президента.
«Я не ограничиваю Божью благодать, так что в данном случае это второй тур», - сказал В.ЛИТВИН.
Он уверен, что президентская избирательная кампания будет грязной. Также он подчеркнул, что не будет прибегать к услугам политтехнологов, хотя понимает, что они нужны. «Технологи сейчас чрезвычайно дорогие. Сегодня жатва – все жнут», - подчеркнул политик.
На вопрос журналистов о лозунгах, с какими В.ЛИТВИН пойдет в избирательную кампанию, он ответил: «Ключевой лозунг «Время народа». А для этого нужен только ЛИТВИН».
Кроме того, он рассказал, как будет строиться его предвыборная агитация: «Так как я работаю последние три года. Это непосредственные встречи с людьми».
Но он подчеркнул, что есть одно осложнение для проведения таких встреч – кампания проходит в зимнее время и встречи с избирателями будут проходить в домах культуры, которые, как отмечает В.ЛИТВИН, в большинстве своём не отапливаются.
«Будем надеяться, что Бог поддержит не кандидатов в Президенты, а поддержит наших людей, поскольку будут проблемы с отоплением, точнее говоря, с возможностью человека оплатить неподъемные коммунальные тарифы», - подчеркнул Председатель ВР.