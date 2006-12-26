Ющенко нашел замену Гаркавой

11:41, 26 декабря 2006
Политика
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Указ подписан сегодня

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Павла КАЧУРА председателем Сумской областной государственной администрации.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, В.ЮЩЕНКО 26 декабря подписал соответствующий указ (№1127/2006).

В то же время Президент своим указом № 1126/2006 от 26 декабря освободил П.КАЧУРА от должности советника главы государства.

 

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