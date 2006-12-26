Ющенко нашел замену Гаркавой

Указ подписан сегодня

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Павла КАЧУРА председателем Сумской областной государственной администрации. Как сообщается на официальном сайте главы государства, В.ЮЩЕНКО 26 декабря подписал соответствующий указ (№1127/2006). В то же время Президент своим указом № 1126/2006 от 26 декабря освободил П.КАЧУРА от должности советника главы государства.

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