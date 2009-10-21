Безработица не растет, потому что биржи труда «не видят» крестьян?

Количество безработных в Украине уменьшились за счет действия дискриминационного закона в отношении крестьян, заявляют в Тернопольском областном совете.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской народной партии, на необходимости законодательного урегулирования проблемы с учетом занятости сельского населения настаивает заместитель председателя Тернопольского областного совета Олег БОБЕРСКИЙ. Проведенный им анализ статистических данных за 9 месяцев этого года дал основание для обращения в парламентский комитет по вопросам социальной политики.

«Если сравнить количество лиц, зарегистрированных в центрах занятости с октябрем 2008 года, то количество официальных безработных в области уменьшились на 35%, - говорит О.БОБЕРСКИЙ. - В абсолютном выражении это 7,5 тысяч человек, что в условиях экономического кризиса, когда, по неофициальным данным, в частном секторе уволен каждый третий, вызывает естественное удивление». По убеждению представителя УНП, такие цифры - «это следствие внесения изменений в законодательство о занятости, инициированных правительством как антикризисная мера».

«Еще в январе Украинская народная партия неоднократно отмечала вредность для населения так называемых антикризисных мер в сфере занятости. В частности, законом от 25 декабря 2008 года было ограничено право крестьян, являющихся членами личных крестьянских хозяйств (а проще говоря, владельцев приусадебных участков), на получение социальной помощи по безработице. В результате этого большая часть крестьян области потеряла единственную возможную в это сложное время государственную помощь. Наши специалисты изучили проблему и подали предложения для ее решения», - сказал заместитель председателя облсовета. Депутатами от УНП был подготовлен и зарегистрирован законопроект, который ликвидирует эту несвоевременную меру. Однако до настоящего времени парламент не смог его рассмотреть. Также свой проект разработало правительство. Даже презентовал его на всеукраинском совещании сельских и поселковых председателей, но на этом все и закончилось.

«Между тем, это далеко еще не все, - прогнозирует О.БОБЕРСКИЙ. - Пик количества незанятых всегда приходился на зимние месяцы. Так, в 2008 году количество зарегистрированных «на бирже» колебалось в районе в пределах 30 тысяч лиц. В этом году эта цифра «обещает» упасть в 2 раза. А если посмотреть на эти цифры в разрезе отраслей, то самое большое падение приходится на сельскохозяйственный сектор и пищевую промышленность. Собственно, это еще раз подчеркивает, что больше всего от законодательных изменений страдают жители села».

О.БОБЕРСКИЙ считает: «Причины принятия такого драконовского закона вызваны не беспокойством о людях, а, во-первых, потребностью сэкономить средства Фонда занятости; во-вторых, чтобы за счет западных и центральных областей, которые преимущественно аграрные, не допустить социальных взрывов на Востоке Украины, где на промышленных предприятиях в действительности очень высокие темпы роста безработицы. И, наконец, третье – чтобы статистические показатели занятости позволяли прорапортовать, что, несмотря на кризис, безработица в Украине не растет».

Справка УНИАН. По информации Госкомстата, за январь-сентябрь количество безработных украинцев, находящихся на учете в Государственной службе занятости, уменьшились на 40% – до 558,7 тыс. человек (на 1 января 2009 года – 930 тыс. человек).

По данным отдела статистики, мониторинга и прогнозирования Тернопольского областного центра занятости, в Тернопольской области на одно рабочее место претендуют 8 человек. По сравнению с началом года, когда на рабочее место претендовали 27 человек, этот показатель уменьшился более чем в 2,5 раза.

По состоянию на 1 октября 2009 года на учете в центрах занятости Тернопольской области состояло 13,155 тыс. безработных, что на 19,738 тыс. чел. меньше, чем в начале года. Снижение количества зарегистрированных безработных в областном центре занятости объясняют, в частности, введением в действие Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения”, сезонными факторами (расширение объемов работ в сельском хозяйстве, сфере услуг и временный выезд рабочей силы на заработки за пределы области) и др.

В Украине насчитывается 4,8 млн. крестьянских домохозяйств.

20 февраля 2009 года Тернопольский областной совет уже призывал руководство государства пересмотреть изменения к законам, в результате которых жителей сел перестали регистрировать в центрах занятости. Облсовет потребовал безотлагательно инициировать пересмотр Верховной Радой Украины Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения”, который вступил в силу с 13 января 2009 года, в части, касающейся членов личных крестьянских хозяйств. “Принятые изменения к законам Украины “О занятости населения” и “О личном крестьянском хозяйстве” относительно членов личных крестьянских хозяйств противоречат части 3 статьи 22 Конституции Украины, какая гласить, что при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Кроме того, в обновленной редакции Закона Украины “О личном крестьянском хозяйстве” законодатель безосновательно аннулировал вторую часть статьи 8, согласно которой члены личного крестьянского хозяйства принадлежат к категории занятого населения в случае, если расчетный месячный доход на одного члена равняется или превышает размер минимальной заработной платы”, - отмечалось в обращении.