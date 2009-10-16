Журналисты напоминают политикам о правах человека и тайне следствия

Обращение журналистов Украины к политикам

Украина вступает в очередную избирательную кампанию. Мы, журналисты, хорошо осознаем степень собственной ответственности в этот период, степень давления со стороны политиков, степень искушений и степень собственного достоинства.

Мы готовились к самой сложной кампании в истории Украины. Оказалось, готовиться нужно было к самой грязной.

За неделю до старта избирательной гонки вы, политики, без крохи порядочности, без малейшего сомнения, мгновенно макнули Украину в самый гадкий скандал, который только можно было представить.

Это вам наплевать на детей, чье будущее вы перечеркнули ради своего рейтинга.

Это вы уничтожаете Артек в угоду своим политическим интересам.

Это из-за вас Украину будут считать сексуальным отстойником Европы.

И вы хотите быть президентами ТАКОЙ страны?

Есть базовые вещи, уважаемые политики: это права человека, это тайна следствия, это презумпция невиновности. Напоминаем, что есть еще и элементарная порядочность, и человечность.

Мы не будем принимать участия в ваших грязных играх. Мы призываем своих коллег воздержаться от смакования интимных деталей сексуально-политических скандалов до завершения следствия. Устанавливать виновных, а тем более обнародовать их имена – это не дело политиков и журналистов.

Обращение подписали: Роман Чайка (телеведущий 5-го канала), Владимир Бойко (независимый журналист), Антон Пидлуцкий (главный редактор “РБК Украина”), Татьяна Чорновил (корреспондент “Обозревателя”), Вахтанг Кипиани (заместитель главного редактора ТVi), Яна Конотоп (телеведущая 5-го канала), Юрий Макаров (обозреватель журнала "Український тиждень"), Николай Савельев (главный редактор газеты "Ратуша", Львов), Елена Громницкая (главный редактор «Профиль»), Вадим Денисенко (главный редактор «Коментарии»), Кужеев Павел (5 канал), Ольга Гончаренко (Смоляр) (ведущая радио «Промінь»).

Обращение открыто для подписания на сайте "Телекритика".