Межпартийный съезд партий Избирательного Блока левых и левоцентристских сил

Во вторник, 20 октября 2009 года, в 10.00 в Международном центре культуры и искусств (г. Киев, ул. Институтская, 1) состоится Межпартийный съезд партий, которые входят в Избирательный Блок левых и левоцентристских сил - Коммунистическая партия Украины, Партия «Справедливость», политическая партия «Союз Левых Сил», Социал-демократическая партия Украины (объединенная).

В 12.00 часов во время работы съезда состоится пресс-конференция лидеров партий, которые вошли в Избирательный Блок левых и левоцентристских сил: Петра СИМОНЕНКО, Юрия ЗАГОРОДНЕГО, Василия ВОЛГИ, Станислава НИКОЛАЕНКО.

Вход для журналистов исключительно из 6-го подъезда.