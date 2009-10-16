Сотрудничество с Польшей - военный приоритет Украины

Министр национальной обороны Республики Польши Богдан КЛИХ и и.о. министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран в оборонной сфере, а также вопрос сотрудничества в рамках европейских и евроатлантических структур безопасности.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, в начале переговоров Б.КЛИХ поблагодарил украинского коллегу за инициативу проведения двусторонних переговоров и приглашение посетить Украину.

«Мы удовлетворены развитием наших двусторонних отношений и, в частности, военного сотрудничества. Также с удовольствием Польша воспринимает тот факт, что Украина подписала Годовую национальную программу Украина-НАТО. Это еще не План действий по членству в НАТО, но существенный шаг вперед к системе коллективной безопасности», - подчеркнул министр национальной обороны Польши.

В свою очередь В.ИВАЩЕНКО заверил, что украинско-польское сотрудничество – это внешнеполитический и военный приоритет для Украины.

Он добавил, что внешнеполитический курс Украины остается неизменным и направлен на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Говоря о сотрудничестве в формате Вышеградской четверки, В.ИВАЩЕНКО отметил, что это во многом позволяет Украине быть кооперированной в деятельность военных структур и систем коллективной безопасности для распространения этого сотрудничества со стороны Украины.

«Участие подразделений Военной службы правопорядка в составе многонациональных батальонов военной полиции, предложения о формировании боевых тактических групп Евросоюза - это все примеры того, как мы задействованы в деятельности системы коллективной безопасности и миротворческой деятельности», – констатировал и.о. министра обороны Украины.

Отдельно руководители оборонных ведомств Украины и Польши коснулись вопроса участия вооруженных сил обеих стран в миротворческий деятельности.

«Именно миротворческая деятельность является важной составляющей международной политики Украины, которая способствует повышению ее авторитета на международной арене. И участие в миротворческих операциях под руководством, в частности, НАТО значительно способствует процессу трансформации Вооруженных Сил Украины и приобретения ими черт, присущих вооруженным силам ведущих стран», – отметил В.ИВАЩЕНКО.

Также он отметил, что в существующем формате наш национальный контингент в составе “УкрПолбата” просуществует до августа следующего года. Далее, в связи с сокращением и оптимизацией сил КФОР, численность украинского миротворческого континента будет составлять до 125 человек.

«Но это не отразится на качестве выполнения задач украинскими миротворцами», - отметил он.

Также В.ИВАЩЕНКО и Б.КЛИХ обсудили вопрос состояния и перспектив создания совместной украинско-польско-литовской миротворческой бригады “ЛитПолУкрбриг”.

«Я надеюсь, что задача по переформированию нашего совместного батальона в трехстороннюю бригаду – украинско-польско-литовскую – остается актуальной», – сказал В.ИВАЩЕНКО и добавил, что на сегодня продолжается работа над концепцией ее создания.

Также он выразил надежду, что уже до конца года все три стороны подпишут Письмо намерений относительно создания “ЛитПолУкрбрига”.

Б.КЛИХ выразил полное согласие с предложениями украинской стороны и сообщил, что уже имел разговор по этому вопросу с министром охраны края Литовской Республики.

Кроме того, в ходе переговоров руководители оборонных ведомств Украины и Польши обсудили вопрос развития двустороннего военно-технического сотрудничества.

Как сказал В.ИВАЩЕНКО, Украина имеет мощный оборонно-промышленный комплекс и возможности по модернизации и ремонту военной техники и вооружения, которые могут быть задействованы в интересах Войска Польского.

Также В.ИВАЩЕНКО ознакомил своего польского коллегу с ходом работ по созданию нового корабля класса “корвет” и привлечением к этому ведущих зарубежных предприятий по разработке вооружений.