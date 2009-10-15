Человек, которому прочили место Порошенко, получил поучительный опыт

Посол Украины в США Олег ШАМШУР считает поучительным опыт, который он приобрел в связи с выдвижением в свое время его кандидатуры на должность министра иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Считаю, что эта страница в моей биографии, связанная с выдвижением, перевернута. Что касается опыта, который я приобрел в процессе, этот опыт, в известной мере, был интересным, а в основном поучительным», - сказал он.

О.ШАМШУР сообщил, что имел разговор с новоназначенным министром иностранных дел Петром ПОРОШЕНКО, в ходе которого были обсуждены перспективы работы Министерства иностранных дел Украины.

«Я высказал некоторые свои мнения. Надеюсь, они были интересны для нового министра», - добавил О.ШАМШУР.