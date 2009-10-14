«Небезразличные» Харькова посетовали на дефицит настоящих лидеров

Представители харьковской интеллигенции призывают “всех небезразличных” присоединиться к их инициативе по поддержке действующего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО как кандидата на пост Президента Украины.

Об этом идет речь в Обращении интеллигенции Харькова к соотечественникам, текст которого передан УНИАН.

“Главная черта этой кампании – дефицит настоящих лидеров среди кандидатов, несостоятельность большинства из них плодотворно работать ради экономической стабилизации и роста Украины. Однако абсолютное большинство из них, прячась за мандатами и льготами депутатов неработающего парламента, пытается поднять собственные рейтинги на критике антикризисных мер, используя при этом не столько взвешенные аргументы, сколько грязные политические технологии и откровенные оскорбления”, - отмечают авторы обращения.

“Использование двойных стандартов является традиционной практикой для тех, кто спекулирует на нереальных инициативах раздувания социальных выплат в условиях кризиса и не имеет практического управленческого опыта его преодоления”, - добавляют они.

При этом, заявляют представители харьковской интеллигенции, сегодня реальной опасностью становится обострение региональных, национальных и социальных противоречий, на которых давно спекулируют некоторые претенденты на президентский пост.

В этом контексте они отмечают, что “интеллигенция уже научилась отделять пустые обещания от менее пафосных, но реальных результатов постоянной работы. Поэтому в качестве единого кандидата на президентский срок мы видим человека, который способен стабилизировать экономику, несмотря на все объективные трудности”.

“В действующем премьер-министре мы видим сильного лидера, способного не только вывести Украину из кризиса, но и достойно представлять наше государство на мировой арене”, - отмечают авторы обращения.

Среди подписантов – представители Харьковской академии культуры, Харьковского областного дома ребенка №1, Харьковского национального педагогического университета, Харьковского областного объединения Всеукраинского общества "Просвита", Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина, Ассоциации профессиональных музыкантов «Камерный альянс», симфонического оркестра «Слобожанщина», ХОО «Слободской региональный центр», журналисты и др.