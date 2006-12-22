Турчинову грустно от того, как договариваются Янукович и Ющенко

13:41, 22 декабря 2006
Политика
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Депутат комментирует увольнение Дрижчаного

Изменение позиции фракции Партии регионов относительно освобождения от должности председателя СБУ Игоря ДРИЖЧАНОГО свидетельствует о том, что происходят «кулуарные договоренности между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и антикризисной коалицией».

Об этом заявил на заседании парламента один из лидеров фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ (ВР ранее не поддержала проект постановления об увольнении И.ДРИЖЧАНОГО – УНИАН).

А.ТУРЧИНОВ отметил, что о договоренностях, которые сегодня происходят между Президентом и антикризисной коалицией, неизвестно ничего ни оппозиции, ни обществу.

По его словам, «одно печально, что это происходит не прозрачно, а путем каких-то кулуарных договоренностей».

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Президент Украины направил в ВР представление об освобождении И.ДРИЖЧАНОГО от должности председателя СБУ. На следующий день, 30 декабря, В.ЮЩЕНКО назначил И.ДРИЖЧАНОГО заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

14 декабря ВР не дала согласия на освобождение И.ДРИЖЧАНОГО от должности председателя СБУ. В частности, за его отставку проголосовали только 183 народных депутата из 226 необходимых для принятия решения.

Сегодня, 22 декабря, ВР 407 голосами «за» освободила И.ДРИЖЧАНОГО от должности председателя СБУ.

 

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