На сегодня Янукович смирился с Тарасюком

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не будет вмешиваться в решение Президента Украины о представлении МИД Борисом ТАРАСЮКОМ на сегодняшних переговорах с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал в интервью журналистам сегодня.

«Это личное решение Президента, я в него вмешиваться не буду», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Отвечая на вопрос, признает ли Кабинет Министров соглашения, подписанные сегодня Б.ТАРАСЮКОМ, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что таких соглашений, где должен ставить свою подпись министр, не планируется. «Я считаю, что здесь подписей никаких не будет», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, вчера на брифинге для прессы пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА сообщила, что на переговорах в Киеве с Президентом РФ В.ПУТИНЫМ Министерство иностранных дел Украины будет представлять министр иностранных дел Б.ТАРАСЮК.