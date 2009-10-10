Симоненко отправили за властью

Партия “Справедливость” решила выдвинуть лидера Коммунистической партии Петра СИМОНЕНКО единым кандидатом на пост президента Украины от избирательного блока левых и левоцентристских сил.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, такое решение принято на VI съезде партии "Справедливость", который состоялся 10 октября в Киеве.

Участие в VI съезде партии, которую возглавляет экс-министр образования Станислав НИКОЛАЕНКО, приняли около 500 делегатов. Также на нем присутствовали П.СИМОНЕНКО, лидер Союза левых сил Василий ВОЛГА и лидер объединенных эсдеков Юрий ЗОВГОРОДНИЙ.

Съезд принял решение “создать мощный избирательный блок, который ставит стратегическую цель – спасение Украины путем взятия власти Левым блоком”, говорится в сообщении.

Межпартийный съезд блока запланирован на 20 октября в Киеве.