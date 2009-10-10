Шансов договориться о зоне свободной торговли до саммита Украина-ЕС нет?

Заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ не видит возможности завершения переговоров о зоне свободной торговли (ЗСТ) до саммита Украина-ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил украинским журналистам в Брюсселе после завершения очередного раунда переговоров о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

“Если бы мы продиктовали то, что мы хотим, и европейская сторона с нами согласилась, ну мы бы завершили. То же могло бы быть и в обратном направлении. Но каждая сторона имеет свое виденье, свои приоритеты и интересы”, - сказал заместитель министра.

По словам В.ПЯТНИЦКОГО, в ходе нынешнего раунда переговоров стороны договорились, что следующий состоится 7 декабря в Киеве. Кроме того, есть предварительные договоренности о проведении еще двух раундов переговоров – в начале марта в Брюсселе и в середине мая в Киеве.

“Национальные интересы – это не просто лозунги, это – наполнение конкретным содержанием каждого элемента не просто соглашения, а завтрашней жизни”, - отметил В.ПЯТНИЦКИЙ.

Вместе с тем, заместитель министра отметил, что даже согласование отдельных частей документа в процессе переговоров делает Украину и Евросоюз ближе, поскольку появляется понимание, какие действия необходимо осуществлять в Украине для будущей реализации положений соглашения.

Он также обратил внимание на то, что к саммиту Украина-ЕС, который должен состояться в Киеве, готовится ряд документов, которые должны стать элементами ассоциации, в том числе речь идет о присоединении Украины к Энергетическому сообществу.

Как сообщал УНИАН, 5-9 октября в Брюсселе прошел 8-й раунд переговоров между Украиной и ЕС о зоне свободной торговли.

Украина и Евросоюз начали переговоры о создании зоны свободной торговли, которая должна стать составляющей нового Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, 18 февраля 2008 года.

Ранее стороны планировали завершить переговоры до конца этого года.