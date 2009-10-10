Тимошенко с соратницей попросят регионалов про хотя бы один день

Фракция БЮТ намерена инициировать на следующей пленарной неделе рассмотрение в Верховной Раде законопроекта о поддержке авиастроительной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выступая сегодня перед работниками ОАО "Мотор Сич" (Запорожье).

"Мы с Наталией КОРОЛЕВСКОЙ (председатель Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики) договорились, что на следующей (пленарной) неделе (19-23 октября) попросим Партию регионов разблокировать трибуну хотя бы на один день, чтобы принять закон во втором чтении", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.