Тимошенко хочет иметь еще и Казацкую раду

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает возрождать лучшие традиции украинского казачества.

Об этом она заявила сегодня во время празднования праздника Покровы на Сечи в историко-культурном комплексе "Запорожская Сечь" на острове Хортица, сообщает персональный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Сегодня мы все собрались на Хортице, чтобы в канун Дня украинского казачества та праздника Покровы вспомнить нашу славную великую историю, вспомнить славные времена, когда зарождалась Запорожская Сечь, когда зарождалось славное украинское казачество", - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что именно на Хортице пять столетий назад рарождалась воля и слава Украины. "Сегодня мы имеем уникальную возможность дышать историей, дышать свободой и вдохновленьем, чтобы дальше продолжать этот путь", - подчеркнула глава правительства.

Она напомнила, что Украина была первой среди европейских стран, где во времена монархии появилась Казацкая рада, а также одна из самых первых конституций – Конституция Пилипа Орлика. "Это тоже наша демократия, это тоже наша слава", - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Казацкая рада, по словам премьера, была символом свободы, символом равенства: "Принимались все решения настоящей республики, там не ломали микрофоны, не закрывали спикеров где-то там и не принимали таким образом решения. Все было на основе доброй воли, силы и безграничной любви к своей родной земле".

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня есть возможность на возрожденной Хортице опять иметь такую Казацкую раду. "И хочу сказать, что сегодня она как никогда актуальна, потому что не так просто разворачивается становление независимости, не так легко складывается политическая жизнь в Украине, а Казацкая рада в свое время, кстати, решала все важные политические вопросы и решала дружно и согласованно", - сказала премьер-министр.

Она отметила, что сегодня борьба за независимость Украины еще не завершилась, "и именно казацкая слава нашей страны, история могут укрепить нас на этом пути".

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что ее правительство еще в 2005 году приняло решение о восстановлении Хортицы. "Я горжусь тем, что наше правительство было первым, кто вложил реальные средства в восстановление Хортицы", - сказала она.

"Я хочу, чтобы сюда съезжались люди со всего мира, чтобы они проходили по этим историческим местам, чтобы они могли притронуться к реликвиям, и уверена, что мир придет сюда, потому что здесь – великая энергетика нашей нации", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Во время пребывания Ю.ТИМОШЕНКО в историко-культурном комплексе "Запорожская Сечь" ей подарили булаву XVI века. Передавая булаву главе правительства, граждане из толпы начали выкрикивать: "Дайте ей булаву, пусть она нами правит!". Позже Ю.ТИМОШЕНКО отдала реликвию на хранение национальному заповеднику "Хортица".

В честь Ю.ТИМОШЕНКО на Хортице было устроено театрализированное казацкое действо, во время которого премьеру подарили каравай. Кроме того, в честь прибытия Ю.ТИМОШЕНКО на острове был презентован наибольший флаг Украины размером 100 на 16,5 м, говорится в сообщении.