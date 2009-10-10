В БЮТ намекают: решение Венецианской комиссии можно не учитывать

Член постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО называет несколько преувеличенным заявление представителя Президента в Конституционном Суде и в Центральной избирательной комиссии Марины СТАВНИЙЧУК о реакции Венецианской комиссии на закон о выборах Президента Украины.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН.

В.ПИСАРЕНКО сообщил, что на заседании Европейской комиссии «За демократию через право» Украину, кроме М.СТАВНИЙЧУК, представлял он и народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

«Позиция, которую выразила Марина СТАВНИЙЧУК, не совсем отвечает настроениям, господствовавшим на заседании», - сказал депутат.

По словам В.ПИСАРЕНКО, действительно есть дискуссия по некоторым нормам данного закона, но это касается размера залога для регистрации кандидата в президенты и сроков обжалования действий или бездеятельности. «Но нельзя сказать, что решение Венецианской комиссии - это то же, что вето Президента по отношению к данному закону, как об этом заявила СТАВНИЙЧУК», - сказал народный депутат.

В.ПИСАРЕНКО отметил, что М.СТАВНИЙЧУК должна была бы представлять на заседании действительно позицию Украины, а не позицию Президента, как это она сделала. «Нужно было бы действовать в интересах нашего государства и помнить, что все мы представляем интересы одной страны», - сказал он.

В.ПИСАРЕНКО также заверил, что в рабочем порядке рекомендации Венецианской комиссии могут быть использованы.

Как сообщал УНИАН, М.СТАВНИЙЧУК заявила, что Венецианская комиссия выразила серьезную обеспокоенность большинством норм и пунктов закона о выборах Президента Украины. По ее словам, в своем заключении комиссия выразила серьезную обеспокоенность большинством норм и пунктов закона о выборах Президента.

«Также Венецианская комиссия обратила внимание на важные аспекты урегулирования президентского избирательного законодательства в соответствии с демократическими нормами», - отметила М.СТАВНИЙЧУК, добавив: комиссия склоняется к позиции, что отдельные положения закона о выборах Президента должны быть пересмотрены.

Заместитель главы президентского Секретариата отметила, что заключение Венецианской комиссии было сделано совместно с Парламентской комиссией ОБСЕ и в большей мере созвучны с пунктами вето Президента на закон о выборах главы Украинского государства.