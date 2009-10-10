Если Янукович победит, регионалы распустят Раду?

В случае победы лидера Партии регионов Виктора Януковича на президентских выборах, регионалы могут инициировать роспуск парламента.

Об этом сказал нардеп Борис Колесников после окончания двадцатой конференции Донецкой областной организации Партии регионов 10 октября в Донецке. По его словам, это произойдет в случае, если в парламенте не будет найден компромисс.

"Партия регионов будет искать компромиссы и создавать большинство для того чтобы были реализованы программы реформ, без которых просто не возможно идти дальше, ситуация тупиковая. И только если этот компромисс не будет найден, в таком случае надо инициировать роспуск парламента", - сказал Колесников.

Сегодня же участники двадцатой конференции Донецкой областной организации ПР выдвинули Виктора Януковича кандидатом в Президенты Украины от Партии регионов. Решение приняли единогласно, пишет «Остров».