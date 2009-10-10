Тимошенко: где вы видели, чтоб один кандидат говорил хорошо о другом?

На следующий год Кабинет министров намерен выделить значительные суммы для поддержания оборонной промышленности, заявляет премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам в Запорожье.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в условиях кризиса правительство обязано поддерживать отечественного производителя, в том числе и оборонную отрасль. "Бюджет, который составляется во время кризиса, обязан поддерживать наше родное производство, в том числе и оборонное", - сказала она, отвечая на вопрос, как она относится к замечаниям Президента Виктора ЮЩЕНКО о недостаточном финансировании Вооруженных сил.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она понимает и принимает критику бюджета, однако подчеркнула, что эта критика связана и с предстоящими президентским выборами.

"Критиковать будут все… Где вы видели, чтобы один кандидат в президенты говорил хорошо о другом кандидате?", - сказала премьер.