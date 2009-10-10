Ющенко дал орден мэру Запорожья

"Наградной" указ - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о награждении государственными наградами Украины работников предприятий, учреждений и организаций Запорожской области. Согласно указу, текст которого размещен на официальном сайте Президента, в частности, орденом «За заслуги» І степени награжден Запорожский городской председатель Евгений КАРТАШОВ. Орденами «За заслуги» III степени, в частности, награждены: Виталий ВОЛОВИК - заведующий кафедры государственного высшего учебного заведения «Запорожский национальный университет»; Ярослав КАЧАН – архиепископ Григорий Запорожской и Мелитопольской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата; Анатолий КОВАЛЬ – первый проректор Запорожского национального технического университета; Владимир ПИКИНЕР – начальник государственного предприятия «Бердянский морской торговый порт».

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