Ющенко дал орден мэру Запорожья

15:34, 10 октября 2009
Политика
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"Наградной" указ - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о награждении государственными наградами Украины работников предприятий, учреждений и организаций Запорожской области.

Согласно указу, текст которого размещен на официальном сайте Президента, в частности, орденом «За заслуги» І степени награжден Запорожский городской председатель Евгений КАРТАШОВ.

Орденами «За заслуги» III степени, в частности, награждены:

Виталий ВОЛОВИК - заведующий кафедры государственного высшего учебного заведения «Запорожский национальный университет»;

Ярослав КАЧАН – архиепископ Григорий Запорожской и Мелитопольской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата;

Анатолий КОВАЛЬ – первый проректор Запорожского национального технического университета;

Владимир ПИКИНЕР – начальник государственного предприятия «Бердянский морской торговый порт».

 

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