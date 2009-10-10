Ющенко на святой земле ощутил казацкую энергетику

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в торжествах по случаю 70-летия образования Запорожской области и дня города Запорожье.

Как сообщает УНИАН официальный сайт Президента, он сказал: «Для меня, как и для каждого украинца, запорожская земля – особенная и святая. Именно здесь возникла Запорожская Сечь – предтеча украинского государства, здесь формировался наш национальный характер, создавалась история и культура. Хортица доныне пропитана могучей казацкой энергетикой. Она является оберегом Украины, символом воли, доблести и несокрушимости нашего духа».

Глава государства напомнил о выдающихся гетманах – Байде-Вишневецком, Северине Наливайко, Самийле Кишке, Петре Сагайдачном, Богдане Хмельницком, Иване Сирко, Петре Калнышевском, легендарные имена которых лежат в основе нашего национального сознания.

В новейшие времена, отметил В.ЮЩЕНКО, Запорожский край дал стране множество ярких, выдающихся личностей – борцов за украинскую национальную идею: Дмитрия Донцова, начальника штаба Корпуса Сечевых стрельцов Армии УНР Марка Безручко, известного правозащитника Петра Григоренко. Яркий след оставил после себя в истории и атаман Нестор Махно. Достойный вклад в развитие отечественной экономики и науки внесли главный конструктор первых советских атомных реакторов Николай Доллежаль, конструкторы авиадвигателей Александр Ивченко и Федор Муравченко.

Президент напомнил также имена педагога Николая Корфа, организатора Хортицкого природоохранного общества Петра Бузуко, историков и краеведов Якова Новицкого, Костя Гуслистого, Александра Бодянского, Виталия Сарбея, Виктора Фоменко, Николая Киценко, Бориса Михайлова.

«Запорожская земля щедра и на творческие таланты. Имена писателей Трофима Зинкивского, Андриана Кащенко, Василия Лисняка, Петра Ребра, Виктора Чабаненко, Григория Лютого, литературного критика Михаила Гайдабури известны во всей Украине и далеко за ее границами. Прославили Запорожский край художник Афанасий Сластён, певцы Иван Паторжинский и Мария Сокол, кинорежиссеры Григорий Чухрай и Сергей Алёшечкин, театральный режиссер Сергей Данченко», - сказал Президент.

Сейчас, по его словам, Запорожская область – один из самых развитых регионов страны – в экономике, в образовании, науке и культуре. Здесь возведен легендарный «ДнепроГЭС» – уникальный на то время гидроэнергетический комплекс, который до сих пор поражает воображение своими масштабами.

«Здесь действует крупнейшая в Европе атомная электростанция, мощные металлургические и машиностроительные заводы. Щедрые поля утверждают славу Украины как житницы Европы», – сказал В.ЮЩЕНКО.

«Я благодарен вам, дорогие запорожцы, за ваш труд, за выдающийся вклад в развитие Украинского государства и его экономического могущества. Я вместе со всей Украиной горжусь Запорожьем и его благородными, трудолюбивыми, творческими и талантливыми людьми», – сказал Президент.

Он пожелал запорожской земле и городу Запорожью процветания, а всем запорожцам – доброго здоровья, счастья, благосостояния, успехов в жизни и труде на благо Украины.

Также во время торжеств глава государства принял участие в церемонии вручения государственных наград представителям трудовых коллективов Запорожской области.

*** Запорожская область производит почти 4,5% всего валового внутреннего продукта Украины. Промышленными предприятиями области реализуется почти 8% общенационального объема промышленной продукции, из которых более четверти (27,9%) приходится на продукцию металлургической промышленности, почти четверть (22,4%) – на продукцию машиностроительной отрасли.