Коммунист уже пострадал из-за Порошенко

Президиум ЦК Компартии Украины на заседании 9 октября рассмотрел вопрос «о нарушении партийной дисциплины народным депутатом Украины Ткаченко А.Н., выразившемся в голосовании на сессии Верховной Рады Украины «за» кандидатуру Порошенко П.А. на должность Министра иностранных дел Украины».

Пресс-служба КПУ сообщает, что «Президиум дал принципиальную политическую оценку поступку Александра Ткаченко» и вынес ему «строгое партийное взыскание».

По словам лидера КПУ Петра Симоненко, взыскание было строгим выговором. В то же время сам Симоненко считает, что голосование Ткаченко за назначение Порошенко главой МИД было «ошибочным»…

9 октября Верховная Рада 240 голосами из 440 зарегистрированных приняла постановление «О назначении Петра Порошенко министром иностранных дел Украины». За такое решение проголосовали в полном составе фракции БЮТ и Блока Литвина, а также почти в полном составе фракция НУ-НС, по одному нардепу из фракций Партии регионов и КПУ, а также четверо внефракционных народных депутатов. Порошенко на заседании ВР сразу же принес присягу министра.