Венецианская комиссия раскритиковала новый закон о выборах Президента

Венецианская комиссия выразила серьезную обеспокоенность большинством норм и пунктов закона о выборах Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в Главной служба информационной политики Секретариата Президента, об этом сказала заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента в Конституционном Суде и в Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК, которая сейчас находится на заседании Европейской комиссии «За демократию через право».

По ее словам, в своем выводе комиссия выразила серьезную обеспокоенность большинством норм и пунктов закона о выборах Президента Украины. «Также Венецианская комиссия обратила внимание на важные аспекты, касающиеся урегулирования президентского избирательного законодательства в соответствии с демократическими нормами», - заметила М.СТАВНИЙЧУК, добавив: комиссия склоняется к позиции, что отдельные положения закона о выборах Президента должны быть пересмотрены.

«Комиссия отмечает тот факт, что при пересмотре закона о выборах Президента Украины должны быть учтены и предыдущие замечания Европейской комиссии «За демократию через право», касающиеся соблюдения норм избирательного законодательства», - отметила М.СТАВНИЙЧУК.

Заместитель главы президентского Секретариата заметила, что выводы Венецианской комиссии были сделаны совместно с Парламентской комиссией ОБСЕ и в большей степени созвучны с пунктами вето Президента на закон о выборах главы Украинского государства.

«Венецианская комиссия и Парламентская комиссия ОБСЕ готовы предоставить помощь Украине в усилиях по приведению избирательного законодательства к демократическим нормам и обязательствам, которые Украина имеет перед ОБСЕ и Советом Европы», - подчеркнула М.СТАВНИЙЧУК.